Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +11...+16 grādi.
Šodien 09:38
Sestdiena Latvijā būs sausa un saulaina
Sestdien Latvijā būs sauss un saulains laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā pastiprināsies anticiklona ietekme, uzspīdēs saule, bet brīžiem debesis aizklās mākoņi. Visā valstī laiks būs sauss.
Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +11...+16 grādi, vietām pie jūras būs vēsāks.
Arī Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, un diena paies bez nokrišņiem. Vējš turpinās pūst lēni no ziemeļu puses, un gaiss iesils līdz +13...+15 grādiem.