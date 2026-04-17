Ar Daugavpils pašvaldības policiju turpmāk var sazināties arī WhatsAp
Lai Daugavpils iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku un pieejamāku saziņu ar pašvaldības policiju, turpmāk informāciju iespējams iesūtīt arī lietotnē WhatsApp, rakstot uz numuru 24 442 115. Šis kanāls papildina līdzšinējās saziņas iespējas un ļauj ātri nosūtīt teksta ziņojumus, attēlus un video par iespējamiem likumpārkāpumiem pilsētā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija WhatsApp lietotni paredzējusi gadījumiem, kad tiek novērots apdraudējums sabiedriskajai kārtībai, taču situācija neprasa tūlītēju reaģēšanu. Iedzīvotāji var nosūtīt aprakstu un fotoattēlus, kas palīdzēs policijai izvērtēt notikušo un plānot turpmāko rīcību, informē Daugavpils pašvaldībā.
Būtiski atcerēties, ka operatīvas palīdzības nepieciešamības gadījumā joprojām jāzvana uz pašvaldības policijas dežūrdaļas tālruni 65 421 500. Šis numurs darbojas visu diennakti un nodrošina nekavējošu reaģēšanu situācijās, kurās nepieciešama tūlītēja iesaiste. Arī šajā gadījumā, ziņojot par likumpārkāpumu, iedzīvotāji vienlaikus var nosūtīt pašvaldības policijai foto vai video fiksāciju uz WhatsApp.
Jaunā saziņas iespēja veidota, lai atvieglotu informācijas nodošanu un veicinātu iedzīvotāju iesaisti pilsētas drošības uzlabošanā.