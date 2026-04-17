Sestdiena visā Latvijā būs saulaina un silta/
Šodien 14:34
Rīt vietām gaiss iesils līdz +17 grādiem; no svētdienas laiks atkal kļūs vēsāks
Sestdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Ne naktī, ne dienā nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses.
Gaisa temperatūra saullēktā būs -1..+5 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz +12..+17 grādiem, piekrastē - līdz aptuveni +10 grādiem.
Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+5 grādiem, vietām piepilsētā - līdz +1 grādam. Maksimālā temperatūra sestdien gaidāma no +9 grādiem pilsētas ziemeļos, pie jūras, līdz +14 grādiem Rīgas dienvidos.
No svētdienas laiks kļūs par dažiem grādiem vēsāks. Tuvākajās dienās nav gaidāmi būtiski nokrišņi.