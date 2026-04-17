Daugavpilī notiks 4. Starptautiskā Oskara Stroka jauno pianistu un komponistu konkursa fināls
Sestdien, 18. Aprīlī, plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes koncertzālē (Vienības ielā 13) notiks 4. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu un komponistu konkursa fināls.
Kā informē Daugavpils pašvaldībā, konkursa mērķis ir sekmēt klavierspēles un kompozīcijas prasmju attīstību jaunajiem mūziķiem un godināt Daugavpilī dzimušā, pasaules slavenā komponista un pianista Oskara Stroka vārdu. Oskars Stroks ir starptautiski pazīstams 20. gs. starpkaru perioda Latvijas šlāgeru autors un pianists, kurš dēvēts arī par Rīgas tango karali.
Šogad konkursā piedalās vairāk nekā 150 bērnu un jauniešu gan no visiem Latvijas novadiem un Rīgas, gan arī no citām valstīm: Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Serbijas un Ķīnas. Konkursa finālam, Lielās Balvas izcīņai, žūrija atlasīja 30 dalībniekus dažādās kategorijās.
Konkursantu sniegumu vērtēs desmit žūrijas locekļi no Ķīnas, Izraēlas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Kazahstānas un Somijas.
Oskara Stroka Starptautisko konkursu organizē Daugavpils Iespēju vidusskola sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils Universitāti.