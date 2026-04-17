Sabiedrība
Šodien 07:43
Šodien solās būt silts! Gaiss iesils līdz +17 grādiem
Piektdien Latvijā gaiss iesils līdz +13..+17 grādiem, bet daļā piekrastes, tai skaitā galvaspilsētā, nekļūs siltāks par +9..+12 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts dienvidaustrumu novados vietām īslaicīgi līs, priekšpusdienā nokrišņi gaidāmi arī citviet Latvijā.
Vējš mēreni pūtīs no ziemeļiem.
Rīgā brīžiem spīdēs saule, priekšpusdienā var uzlīt. Pūšot mērenam jūras vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +12 grādiem, pilsētas ziemeļos - līdz +9 grādiem.
Austrumos no Latvijas saglabājas ciklons, laikapstākļus arvien vairāk ietekmē augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Latgalē līdz 1020 hektopaskāliem Kurzemē.