Šodien 21:38
Rēzeknes opozīcijas domnieks Jāzeps Korsaks noliek mandātu
Mandātu nolicis Rēzeknes opozīcijas domnieks Jāzeps Korsaks (NA/JV/LA), ceturtdien paziņots domes sēdē.
Saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3. panta 1. daļu deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
Nākamā Nacionālās apvienības, "Jaunās vienotības" un partijas "Latvijas attīstībai" saraksta kandidāte, kas var kļūt par deputātu, ir SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" iepirkumu speciāliste un SIA "K-Store" valdes locekle Krista Freiberga.
2025. gada pašvaldību vēlēšanās saraksts Rēzeknē ieguva trīs deputātu krēslus un strādā opozīcijā.