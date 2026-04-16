31 Latvijas valstspiederīgais nonācis policijas redzeslokā starptautiskā kibernoziegumu operācijā
Eiropola dalībvalstis vienojas kopīgā globālā operācijā “Power OFF”, kuras laikā identificēti 75 000 lietotāju, kuri izmantojuši “DDoS-pēc-pasūtījuma” platformas, ar kuru palīdzību ļaunprātīgos nolūkos iespējams pārslogot mērķa tīmekļa vietnes ar viltus datu plūsmu, tās uz laiku padarot nepieejamas. Latvijas Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde operācijas laikā identificējusi 31 Latvijas valstspiederīgo, ar kuriem sazināsies preventīvos nolūkos.
Eiropola koordinētās starptautiskās operācijas "Power OFF" laikā dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes īpaši pievēršas kriminālo "DDoS-pēc-pasūtījuma" infrastruktūru apkarošanai (angliski: DDoS – Distribted Denial-of-Serfice jeb piekļuves atteices uzbrukumu platformas). Šīs operācijas laikā kopumā panākta 53 noziedzīgu domēnu darbības pārtraukšana un identificēti vairāk nekā 75 000 lietotāju, no kuriem 31 ir Latvijas valstspiederīgais. Bez tam no interneta resursu meklēšanas vietnēm noņemtas vairāk nekā 100 URL adreses, kurās šis nelegālais pakalpojums tika reklamēts.
Papildus likvidētajām infrastruktūrām, iesaistīto valstu tiesībaizsardzības iestādes īstenos preventīvus pasākumus DDoS uzbrukumu novēršanai, īpaši pievēršoties identificētajiem potenciālajiem pārkāpējiem tiešsaistē, kam tiks izsūtīti brīdinājumi, neatkarīgi no viņu iesaistes līmeņa, kā arī personas tiks aicinātas uz pārrunām, lai atturētu no šādu noziedzīgu darbību veikšanas. No Latvijā identificētajām personām, papildus nosūtītajām vēstulēm, deviņas personas arī aicinātas uz preventīva rakstura pārrunām.
Operācijā piedalās Vācija, ASV, Japāna, Nīderlande, Brazīlija, Bulgārija, Polija, Igaunija, Dānija, Luksemburga, Austrālija, Austrija, Beļģija, Somija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Portugāle, Zviedrija, Taizeme un Apvienotā Karaliste. Savukārt Eiropols, kurā darbojas lielākais ES dalībvalstu sakaru virsnieku tīkls pasaulē, bija galvenā koordinācijas iestāde, kas operācijas ietvaros vadīja operatīvās tikšanās un organizēja intensīvas tehniskās sprinta sesijas, lai izstrādātu izmeklēšanas pavedienus operācijas noslēguma fāzei, kā arī sniedza analītisko atbalstu.
Valsts policija atgādina, ka iesaiste DDoS uzbrukumos vai to atbalstīšana ir krimināli sodāma rīcība. Tiesībsargājošās iestādes turpinās aktīvi strādāt, lai aizsargātu sabiedrību un iestādes no kibernoziedzības draudiem.