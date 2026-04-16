Šodien 14:40
Piektdien Latvijā vietām līs, bet dienā mākoņu kļūs mazāk
Piektdien naktī un no rīta daudzviet Latvijā gaidāms lietus, nokrišņi galvenokārt būs nelieli un īslaicīgi, prognozē sinoptiķi.
Dažviet būs arī migla. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2..+7 grādiem.
Dienā mākoņu kļūs mazāk, vietām - galvenokārt valsts dienvidaustrumu daļā - īslaicīgi līs. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, gaiss sasils līdz +13..+18 grādiem, piekrastē - līdz +9..+12 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī dažbrīd gaidāms lietus un dūmaka, dienā uzspīdēs saule. Vējam mēreni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +5 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz +13 grādiem, pie jūras - līdz +9 grādiem.