Latvijas Radio koris un Sinfonietta Rīga godina Pēteri Vasku astoņdesmitajā jubilejā
Pētera Vaska mūzika tiek plaši atskaņota un novērtēta, padarot viņu par vienu no šobrīd mīlētākajiem un visvairāk atskaņotajiem mūsdienu akadēmiskās mūzikas komponistiem pasaulē. Divos Pētera Vaska jubilejas koncertos 16. un 23. aprīlī Latvijas Radio korim Sigvarda Kļavas vadībā pievienosies Sinfonietta Rīga, lai svinīgi godinātu komponistu, atskaņojot viņa skaistākos darbus korim un orķestrim.
Pētera Vaska mūzikā vienmēr klātesošā garīgā vertikāle, kas ved klausītāju cauri mainīgās pasaules dažkārt baisajai realitātei kā padomju gados, tā šodien, zīmē latviskās dvēseles ainavas klausītāju sirdīs. Gaismas mūžīgā cīņa ar tumsu - šī ir caurviju tēma visai komponista daiļradei, runājot par nozīmīgo katra cilvēka dvēselei un veidojot neaizmirstamu piedzīvojumu klausītājiem. Īpašas draudzības saites komponistu saista ar Latvijas Radio kori un diriģentu Sigvardu Kļavu, cildinot tos kā labākos savu kompozīciju izpildītājus.
16. aprīlī, komponista dzimšanas dienā, skaņradi sveiks viņa dzimtajā pilsētā Aizputē – šo koncertu būs iespējams vērot tiešraidē LTV1 visā Latvijā, kā arī klausīties radio tiešraidē. Koncerta ierakstu veiks arī starptautiskais mūzikas un kultūras TV kanāls “Arte”, ar kura starpniecību Pētera Vaska mūzika un Latvijas mūziķu sniegums sasniegs klausītājus visā pasaulē.
Savukārt, 23. aprīlī notiks svinīgs koncerts Rīgas Domā, kurā šī pati programma tiks atskaņota plašākai auditorijai klātienē. Koncertu ar savu klātbūtni pagodinās arī pats komponists.
Skanēs iemīļotas Pētera Vaska kompozīcijas, kurās spilgti atklājas komponista garīgā pasaule, dziļā cilvēcība un ciešā saikne ar dzimteni. “Savā tautā” atklās koncertu kā spēcīgs piederības apliecinājums atklājot viņa mīlestību pret savu zemi un tautu. Programmā iekļauto darbu skaitā arī daudz atskaņotais “The Fruit of Silence” - apcerīga muzikāla meditācija, balstīta Mātes Terēzes tekstos. Kā gaišs skaņu templis pacelsies klausītāju mīlētais opuss “Musica Serena”, “Actus caritatis” un citi Pētera Vaska darbi. Koncerta izskaņā “Mein Herr und mein Gott” piepildīs baznīcas velves kā dziļi personiska un garīga ticības apliecība.