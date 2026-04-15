Pavasara iedvesma gleznās: Ropažos atklāta Mākslas studijas izstāde
Ropažu Kultūras centrā atklāta Ropažu Mākslas studijas “Pavasara izstāde”, kurā apskatāmi pēdējā gada laikā tapušie studijas dalībnieku darbi. Izstāde, ko vada māksliniece Agnese Spridzāne un kas atvērta bez maksas līdz 28. aprīlim, aicina iepazīt vietējo autoru radošumu un, iespējams, iedvesmo būt uzdrīkstēties pašam gleznot.
Kā informē Ropažu novadu pašvaldībā, Ropažu Mākslas studija darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. To vada māksliniece un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" direktore Agnese Spridzāne. Šo gadu laikā studijā izveidojies uzticams un pastāvīgs dalībnieku loks.
Šobrīd studijā darbojas aptuveni 20 dalībnieki. Nodarbības notiek katru ceturtdienu Ropažu Mākslas skolas telpās. Daži dalībnieki iesaistās aktīvāk, citi pievienojas, kad rod iedvesmu gleznošanai, taču visus vieno vēlme radoši darboties, attīstīt savus talantus un radīt ko skaistu un paliekošu.
Mākslas studijā darbojas dažādi cilvēki – gan tādi, kas pirmo reizi rokās paņēmuši otas un krāsas, gan tādi, kuri jau ieguvuši mākslas izglītību. Visus vieno vēlme gleznot un drosme īstenot savas idejas.
Pašvaldība aicina apmeklēt Ropažu Mākslas studijas dalībnieku darbu izstādi un, iespējams, arī jūs sajutīsiet vēlmi pamēģināt gleznot, jo katrā cilvēkā slēpjas īpaši talanti, par kuriem bieži vien pat nenojaušam, kamēr neesam tos izmēģinājuši.
