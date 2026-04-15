Sabiedrība
Šodien 14:43
Naktī vietām valsts rietumos un austrumos gaidāms lietus
Naktī uz ceturtdienu Latviju šķērsos divas nokrišņu zonas, viena būs valsts rietumos, otra - austrumos, prognozē sinoptiķi.
Kurzemē lietus gaidāms galvenokārt reģiona dienvidrietumu pusē, dažviet līs stipri. Otra nokrišņu zona ieradīsies no austrumiem, atnesot lietu vietām Latgalē un Vidzemes austrumu daļā. Vietumis veidosies migla.
Pūšot lēnam vējam, minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs 0..+7 grādi.
Dienā lietus vairāk skars Latgali, Sēliju un Vidzemi. Daudzviet valstī uzspīdēs saule. Pārsvarā saglabāsies lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +7..+16 grādu robežās.
Rīgā ceturtdien palielināsies mākoņu daudzums, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Naktī iestāsies bezvējš un gaiss atdzisīs līdz aptuveni +5 grādiem. Dienā pūtīs lēns ziemeļu vējš, maksimālā temperatūra gaidāma no +8 grādiem jūras krastā līdz +14 grādiem pilsētas dienvidos.