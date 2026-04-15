Šodien 10:18
Jelgavā bez vēsts pazudis 11 gadus vecs zēns
Valsts policija meklē 2015. gadā dzimušo Janušu Stepānu, kurš šī gada 14. aprīlī ap pulksten 11.30 izgāja no savas dzīvesvietas Jelgavā, Kazarmas ielā, un pazuda bez vēsts.
Pazīmes: augums 140 cm, bija ģērbies gaiši zilas krāsas sporta biksēs, brūnas krāsas džemperī ar kapuci un baltas krāsas sporta apavos. Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.