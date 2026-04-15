ZAAO iegādājas ar biometānu darbināmas bioloģisko atkritumu savākšanas automašīnas
Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu un projekta “Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālās sistēmas attīstības pasākumu īstenošana” ietvaros SIA “ZAAO” iegādājas pirmo šāda veida bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas autotransportu Latvijā, kas darbināms ar biometānu.
Projekta ietvaros ZAAO iegādājās divas specializētās CNG tipa mazemisiju atkritumu savākšanas automašīnas. 2026. gada 10. aprīlī tika pieņemta otrā projekta ietvaros iegādātā automašīna. Ar jaunā autotransporta palīdzību tiks nodrošināti dalīti vāktu bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas pakalpojumi ZAAO darbības reģionā.
Bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem raksturīga salīdzinoši lielāka tilpummasa un augsts šķidruma saturs, tāpēc šāda atkritumu savākšanas automašīna būs būtisks ieguvums kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai un vides ilgtspējas veicināšanai. Specializētās automašīnas palīdzēs nodrošināt, ka savākšanas un transportēšanas procesā nenotiek šķidruma noplūde vidē. Abas automašīnas darbojas ar biometānu kā degvielu, kas tiek saražots no biogāzes, kuru iegūst no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem Aprites ekonomikas centrā “Daibe”. Tas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos un trokšņa samazināšanos.
Projekta ietvaros tika plānota Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2023.–2027. gadam pasākumu īstenošana, kas ir tieši saistīti ar atkritumu šķirošanu, pārstrādi un reģenerāciju. Projektā tika paredzētas četras galvenās aktivitātes:
- Būvniecības atkritumu pārstrādes iekārtu izveide;
- Dalīti vāktu atkritumu šķirošanas līnijas izveide;
- Šķiroto atkritumu savākšanas viedā laukuma izveide;
- Dalīti vāktu BNA savākšanas specializētā autotransporta iegāde.