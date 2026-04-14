Vācijas pilsonim brauciens caur Grebņevu beidzas ar krimināllietu par kukuļošanu
Piektdien, 10. aprīlī, Grebņevas robežkontroles punktā robežsargi aizturēja kukuļdevēju – Vācijas pilsoni, kurš mēģināja piekukuļot robežsargus.
Veicot caurlaides punkta operatora pienākumus, Grebņevas robežkontroles punktā pie robežsarga vērsās Vācijas pilsonis, kurš vēlējās iebraukt robežkontroles punktā bez reģistrēšanās Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā.
Vēršoties atkārtoti pie robežsarga, Vācijas pilsonis piedāvāja samaksāt 100 eiro, kas bija paredzēti kā kukulis, lai robežsargs atļauj šķērsot robežu.
Par kukuļa došanu vai piedāvāšanu pret Vācijas pilsoni uzsākts kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 323. panta pirmās daļas, persona atzīta par aizdomās turēto un kriminālprocess paātrinātā procesa kārtībā nodots Austrumlatgales prokuratūrā kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts robežsardze atgādina, ka kukuļdošana kvalificējama kā smags noziegums, par kuru saskaņā ar Krimināllikumu draud brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.