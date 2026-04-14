Hamburgā, Lībekā un Rostokā šonedēļ notiks Latvijas-Vācijas ostu dienas
14. un 15. aprīlī vairākās Vācijas pilsētās norisināsies Latvijas – Vācijas ostu dienas, kur piedalīsies arī Rīgas brīvostas pārvaldes un Rīgas ostas uzņēmumu pārstāvji. Vizītes ietvaros plānota plaša pasākumu programma ar mērķi stiprināt sadarbību starp Latvijas un Vācijas ostām, veicināt investīcijas un inovācijas loģistikas nozarē, kā arī attīstīt kopējo Baltijas jūras reģiona savienojamību un noturību.
Ostu dienu ietvaros 15. aprīlī Hamburgā, klātesot satiksmes ministram Atim Švinkam un Hamburgas inovāciju un ekonomikas senatorei Melānijai Leonhardai (Melanie Leonhard), plānota arī Jūrniecības digitālo inovāciju demo diena, kur tiks prezentēti Vācijas un Latvijas partneru kopīgi izstrādātie praktiskie risinājumi ostu digitalizācijā, infrastruktūras uzraudzībā, 5G tehnoloģiju, CO₂ emisiju monitoringa un autonomo sistēmu izmantošanā.
Jūrniecības digitālās inovācijas radītas Latvijas un Vācijas puses partneru sadarbības memoranda (Memorandum of Understanding on Digital Innovation and Resilience in Ports) rezultātā. To Hamburgā 2025. gada jūnijā parakstīja Rīgas osta, Hamburgas ostas pārvalde, LVR Flote, Hamburgas Flote, LMT grupa un SIA “Elektroniskie sakari”, lai veicinātu sadarbību un digitālās inovācijas jūras tehnoloģiju jomā, kā arī iezīmētu jaunus virzienus ostu infrastruktūras pārvaldībā.
“Rīgas osta ir atvērta inovācijām un arvien aktīvāk iesaistās dažādos izpētes un attīstības procesos. Mūsu kapitālsabiedrība LVR Flote ir pionieris Latvijā un Baltijā inovatīvu jūras tehnoloģiju testēšanā un ieviešanā. Jūrniecības inovācijas un 5G risinājumi ir galvenie virzieni, kuros LVR Flote ir attīstījusi sadarbību gan ar Latvijas vadošo telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmumu LMT, gan citiem jūras nozarē aktīvajiem jaunuzņēmumiem, mācībspēkiem un zinātniekiem. Ar noslēgto memorandu mūsu jauno tehnoloģiju ekosistēma tiek paplašināta, iekļaujot tajā arī Hamburgas partnerus,” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Latvijas – Vācijas Ostu dienu forumā šogad uzmanības centrā būs ostu nozīme globālās tirdzniecības nepārtrauktības nodrošināšanā, to noturība mainīgajos ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos, kā arī ostu spēja pielāgoties nākotnes izaicinājumiem. Savukārt Baltijas jūras reģiona Biznesa dienā, kas notiks Rostokā 16. aprīlī, politikas veidotāji un uzņēmēji diskutēs par reģionālo ekonomisko sadarbību, inovācijām un ilgtspēju. Biznesa dienas mērķis - veicināt dialogu, kontaktu veidošanu un pārrobežu biznesa attīstības iespējas Baltijas jūras reģionā.