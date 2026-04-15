VSAA skaidro, cik finansiāli izdevīgi ir doties priekšlaicīgā pensijā
Latvijā ir iespēja doties pensijā divus gadus ātrāk – tiem, kuru darba stāžs ir vismaz 30 gadi. Taču jāņem vērā, ka pensija šādā gadījumā būs mazāka, brīdināja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) ekspertes raidījumā "Kā labāk dzīvot".
Saskaņā ar likumu, ja cilvēkam ir vismaz 30 gadi darba stāžā, viņš var izvēlēties priekšlaicīgi doties pensijā, sākot no 63 gadu vecuma. Iespēja pensionēties ātrāk ir ļoti pieprasīta, jo daudziem senioriem ir grūtības atrast darbu tik tuvu pensijas vecumam.
Ekspertes norāda, ka priekšlaicīgi pensionējoties, cilvēks var izmantot arī savu otrā pensiju līmeņa kapitālu. Tomēr jāņem vērā, ka pensija būs mazāka nekā, ja cilvēks izvēlētos gaidīt līdz 65 gadiem.
VSAA pārstāvji arī atgādināja, ka priekšlaicīgi piešķirtā pensija netiks izmaksāta, ja persona vēlāk atsāks strādāt. Ja cilvēks saņem priekšlaicīgu pensiju, bet turpina sezonālu darbu, pensija tiks atjaunota tikai pēc darba attiecību beigām, taču var rasties kavējumi, līdz nepieciešamā informācija nonāk pie aģentūras.
Ekspertes arī uzsvēra, ka priekšlaicīgas pensijas piešķiršana var ietekmēt citus pabalstus, piemēram, bezdarbnieka pabalstu vai invaliditātes pensiju. Tāpēc cilvēkiem ieteicams rūpīgi izvērtēt visus plusus un mīnusus pirms pieņemšanas šāda svarīga lēmuma.