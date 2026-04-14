Krāslavas novadā uziets plosts ar kontrabandas cigaretēm

Robežsargi Daugavā pārtver plostu ar kontrabandas cigaretēm.
Šodien 09:25
Piektdien, 10. aprīlī, robežsargi pārtrauca cigarešu nelikumīgu pārvietošanu pāri Latvijas - Baltkrievijas valsts robežai un no Daugavas upes izvilka plostu ar kontrabandas cigaretēm.
Veicot robežas uzraudzību no gaisa, robežsargi Krāslavas novada Piedrujas pagastā novēroja aizdomīgu priekšmetu, kurš peld pa Daugavas straumi. Informācija nekavējoties nodota Piedrujas robežapsardzības nodaļas robežnorīkojumam, kas, ierodoties notikuma vietā, konstatēja divas traktora riepu kameras ar melnā polietilēna plēvē ietītiem saiņiem. Pārbaudot kameras, robežsargi tajās konstatēja 66 120 cigaretes "NZ Gold" ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Cigaretes pēc piekritības nodotas Valsts policijas amatpersonām, kuras uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma XIX nodaļas.