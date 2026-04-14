Lielas pārmaiņas topošajiem studentiem: profesionālajās skolās ieviesīs jaunu uzņemšanas kārtību
Latvijā plānots ieviest jaunu kārtību uzņemšanai profesionālās izglītības iestādēs, paredzot centralizētu pieteikšanos vietnē "Latvija.lv" un pakāpenisku pāreju uz elektronisku dokumentu izmantošanu, liecina informācija tiesību aktu portālā.
Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais tiesību akta projekts balstīts Profesionālās izglītības likumā un nesen pieņemtajos grozījumos Izglītības likumā. Tie paredz izveidot Pieteikumu vadības sistēmu, kā arī Valsts atzītu izglītības dokumentu reģistru, kas turpmāk būs daļa no valsts izglītības informācijas sistēmas.
Izmaiņu mērķis ir precizēt uzņemšanas kārtību profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes programmās. Plānots noteikt arī skaidrākas prasības attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem, ņemot vērā, ka arvien vairāk izglītības dokumentu turpmāk būs pieejami elektroniski.
Šobrīd pieteikšanās profesionālās izglītības iestādēs notiek dažādi - gan klātienē, gan elektroniski, izmantojot katras iestādes individuālus risinājumus. Savukārt jaunā sistēma paredz iespēju visiem pretendentiem pieteikties vienuviet, izmantojot īpašu e-pakalpojumu vietnē "Latvija.lv".
Vienlaikus saglabāta iespēja iesniegt pieteikumu arī klātienē vai pa pastu, ņemot vērā, ka ne visas izglītības iestādes uzreiz varēs pilnībā pāriet uz jauno sistēmu. Pilnīga elektroniskās pieteikšanās ieviešana paredzēta no 2029. gada.
Izmaiņas skars arī izglītības dokumentu apriti. Plānots izveidot valsts reģistru, kurā uzkrās informāciju par izsniegtajiem dokumentiem, piemēram, apliecībām, atestātiem un diplomiem. Turklāt šos dokumentus pakāpeniski izsniegs elektroniskā formā.