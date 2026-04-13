Šodien 21:25
Mūžībā devies Krāslavas draudzes prāvests Eduards Voroņeckis
Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudze ar dziļām skumjām paziņojusi, ka mūžībā devies prāvests un dekāns, priesteris Eduards Voroņeckis.
Garīdznieks aizsaukts mūžībā 13. aprīļa vakarā plkst. 17.45, kad pārstāja pukstēt viņa sirds.
Bēru Svētā Mise, pavadot Eduardu Voroņecki pēdējā gaitā, notiks piektdien, 17. aprīlī, plkst. 11.00. Pēc tam viņš tiks apbedīts Daugavpils Vecajos kapos.
Draudze izsaka līdzjūtību tuviniekiem un visiem, kuri pazina priesteri. Lai mūžīgs miers viņa dvēselei.