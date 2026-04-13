Lietuva rosina atteikties no pulksteņu grozīšanas - aicina pievienoties arī Latviju un citas valstis
Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks ir vērsies pie Latvijas, Polijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas ministriem ar lūgumu atteikties no pārejas uz ziemas un vasaras laiku.
Ministrs plāno drīzumā apspriest šo jautājumu un tikties ar citu Eiropas Savienības (ES) valstu ministriem, pirmdien paziņoja Lietuvas Satiksmes ministrija.
Taminska vērtējumā, nevar būt tikai pasīvs situācijas novērotājs, tāpēc nākamgad plānots veikt pasākumus, lai izkļūtu no laika grozīšanas slazda.
"Es uzņemos iniciatīvu pārtraukt sezonālo laika zonu maiņu un apvienot Baltijas reģiona valstis, lai sasniegtu kopīgo mērķi. Nākamgad Lietuva būs ES prezidējošā valsts, tāpēc tā ir iespēja veikt reālus pasākumus un pārtraukt pulksteņu grozīšanu," apņēmību pauda ministrs.
Eiropas Komisija jau ir sākusi pētījumu par sezonas laika maiņas ietekmes novērtējumu, ir iesniegti iespējamie scenāriji, un rezultāti tiek gaidīti vasarā.
Jau 2018. gadā ES ierosināja atteikties no vasaras laika ieviešanas un pāriet uz vienotu laika režīmu.
No 6,4 miljoniem Eiropas valstu iedzīvotājiem, kas 2018. gadā piedalījās ES sabiedriskajā apspriešanā, 84% atbalstīja laika maiņas atcelšanu. Eiropas Parlaments reformu apstiprināja 2019. gadā, taču kopš tā laika dažas ES valstis tai izrādīja pretestību, tāpēc iniciatīva apturēta.
Ziemeļeiropas valstis ir vairākkārt paudušas bažas par pulksteņu griešanu divas reizes gadā, atsaucoties uz datiem, kas liecina par šīs prakses negatīvo fizisko vai psiholoģisko ietekmi uz aptuveni 20% Eiropas iedzīvotāju.