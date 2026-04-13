Šodien 17:54
Otrdien gaiss iesils līdz +16 grādiem
Otrdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +13..+16 grādus, vien Rīgas līča Kurzemes piekrastē nekļūs siltāks par +10 grādiem.
Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus.
Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, pēcpusdienā Dienvidkurzemē ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra otrdienas saullēktā būs -1..+5 grādi.
Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas brīžiem palielināsies. Nokrišņu varbūtība saglabāsies zema. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +4 grādiem, dienā gaiss iesils līdz +16 grādiem.