Ropažu novadā arvien biežāk sūdzas par nesavāktiem suņu ekskrementiem; pašvaldība saimniekiem atgādina par pienākumiem
Ropažu novada pašvaldība, saņemot arvien vairāk iedzīvotāju sūdzību par nesavāktiem suņu ekskrementiem publiskās vietās, aicina suņu īpašniekus būt atbildīgiem un ievērot noteikumus.
Ropažu novadu pašvaldībā uzsver, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 411 "Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi" un Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 43/23 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Ropažu novada pašvaldība" nosaka: dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums publiski pieejamā teritorijā neatkarīgi no īpašuma piederības veida, līdzi jābūt iepakojumam suņa ekskrementu savākšanai, kurus pēc to savākšanas jāizmet atkritumu urnās vai konteineros.
Maisiņus ar savāktajiem ekskrementiem drīkst izmest jebkurā sadzīves atkritumu urnā, jo tie, ievietoti maisiņā, uzskatāmi par sadzīves atkritumiem. Svarīgi tos cieši noslēgt, kā to paredz noteikumi, lai vide būtu tīra un droša mums visiem apkārt.
Papildus atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 411 sunim, atrodoties ārpus īpašnieka teritorijas, jābūt ar kaklasiksnu, iemauktiem vai citu noteikumos paredzētu aprīkojumu (izņemot medību suņus medību laikā un dienesta suņus darba pienākumu veikšanā).
Suns, atrodoties ārpus īpašnieka teritorijas, jāved pavadā, izņemot specializētos suņu pastaigu laukumos vai vietās, kur tas atļauts saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Savukārt vietās, kur uzturēšanās ar suni nav atļauta, dzīvnieks jāpārvieto tam piemērotā somā, konteinerā vai būrī.