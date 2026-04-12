Latvija stiprinās aizsardzību ar attālināti vadāmiem sauszemes droniem
Aizsardzības ministrija ir noslēgusi līgumus ar trīs vietējiem uzņēmumiem – SIA “Brasa Defence Systems”, SIA “Natrix” un SIA “LV-Teh” – par Latvijā ražotu bezpilota sauszemes sistēmu piegādi un eksperimentālu ieviešanu Nacionālajos bruņotajos spēkos.
“Vietējie uzņēmēji ir radījuši inovatīvus, Nacionālo bruņoto spēku sākotnējām prasībām atbilstošus tehnoloģiskos risinājumus attālināti vadāmām sauszemes sistēmām. Esmu gandarīts, ka mērķtiecīgais darbs pie Latvijā izstrādāto sauszemes dronu sistēmu testēšanas ir vainagojies ar konkrētiem rezultātiem un noslēgtiem piegādes līgumiem,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Noslēgtie līgumi paredz bezpilota sauszemes sistēmu pakāpenisku integrāciju dažādās Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienībās, kā arī ciešu sadarbību ar šo sistēmu izstrādātājiem. Balstoties uz karavīru praktisko pieredzi, strādājot ar sistēmām, un atziņām no kara Ukrainā, izstrādātāji iekārtas operatīvi pielāgos Nacionālo bruņoto spēku aktuālajām vajadzībām.
Tāpat līguma ietvaros Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tiks nodrošināti nepieciešamie bezpilota sauszemes sistēmu atbalsta, remonta, garantijas un modernizācijas pasākumi, kā arī tiesības paātrinātā kārtībā veikt papildu sistēmu iegādes.
Noslēgtie līgumi ir rezultāts Aizsardzības ministrijas 2025. gada laikā organizētajai publiskajai tirgus izpētei, kurā komersantiem tika dota iespēja savas bezpilota sauszemes sistēmas praktiski demonstrēt specializētos Nacionālo bruņoto spēku poligonos. Līgumu praktisku izpildi realizēs Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra Autonomo sistēmu kompetences centrs.
Aizsardzības ministrija plāno līdzīgus sadarbības formātus metodiski attiecināt gan uz citiem bezpilota sauszemes sistēmu attīstītājiem, gan uz citu attālināti vadāmo vai autonomo sistēmu izstrādātājiem. Šāda pieeja tiek praktizēta arī gaisa, jūras un zemūdens bezpilota vai autonomo sistēmu kategorijās, kur šobrīd jau norit vai tiek plānoti identiski tirgus izpētes, demonstrāciju un līguma sarunu ietvara pasākumi.