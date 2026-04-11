Divām pilsētām kompensēs līdzekļus, kas izlietoti bēgļu uzņemšanai

Rīgai un Jūrmalai kompensēs līdzekļus, kas izlietoti bēgļu uzņemšanai.
Šodien 22:11
Valdība plāno Rīgai un Jūrmalai kompensēt līdzekļus, kas izlietoti bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanai, liecina tiesību aktu portālā saskaņošanai iesniegtais Ministru kabineta rīkojuma projekts.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt 31 905 eiro pārskaitīšanai pašvaldībām.
Rīgas pašvaldībai plānots piešķirt 31 542 eiro, bet Jūrmalas pašvaldībai - 363 eiro.
Rīgai tiks kompensēta palīdzības sniegšana 20 personām, kas bēgļa vai personas ar alternatīvo statusu ieguva laikā no 2024. gada līdz 2025. gadam, bet Jūrmalai tiks kompensēti izdevumi par vienu personu.