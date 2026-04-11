Pagājušā gada beigās visvairāk bērnu ar invaliditāti bija 17 gadus veci.
Šodien 21:24
Latvijā ir 10 005 bērni ar invaliditāti: visvairāk starp viņiem ir 17 gadus veci
Pagājušā gada beigās visvairāk bērnu ar invaliditāti bija 17 gadus veci, liecina Labklājības ministrijas sniegtā informācija.
Latvijā 2025. gada beigās bija kopumā 10 005 bērni ar invaliditāti. Visvairāk - 764 - bija 17 gadus veci. Vēl 722 bija deviņus gadus veci, bet 703 bērniem bija desmit gadi.
Kopumā 4542 bērniem invaliditāte bija noteikta saistībā ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, 458 bērniem bija dzirdes traucējumi, 238 bija ar redzes traucējumiem, bet vēl 238 - ar kustību traucējumiem.
Pagājušā gada beigās Latvijā bija arī 4495 bērni, kuriem invaliditāte bija noteikta citu iemeslu dēļ vai traucējumi nebija norādīti.