Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
Šodien 18:26
Nākamnedēļ Valsts prezidents akreditēs Latvijas vēstniekus
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs otrdien, 14. aprīlī, plkst. 13.30 Rīgas pilī akreditēs vairākus Latvijas vēstniekus, informēja Valsts prezidenta kanceleja.
Prezidents akreditācijas vēstules pasniegs Latvijas vēstniecei Grieķijā Ievai Cēsniecei un vēstniecei Vācijā Ilzei Rūsei.
Tāpat akreditācijas vēstuli saņems Latvijas vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā Reinis Brusbārdis.