Miris diplomāts Oļģerts Pavlovskis.
Šodien 18:05
Miris diplomāts Oļģerts Pavlovskis
Miris latviešu politiķis un sabiedriskais darbinieks Oļģerts Pavlovskis, tviterī vēsta ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Pavlovskis dzimis 1934. gadā. Viņš ieguvis izglītību ASV, specializējoties mikrobioloģijā, un vairāk nekā 20 gadus strādājis ASV Flotes medicīnas pētniecības institūtā.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas aktīvi iesaistījās politikā, bija ievēlēts 5. Saeimā, kā arī pildīja valsts ministra pienākumus ārējās tirdzniecības un Eiropas Savienības jautājumos.
Tāpat viņš pildījis Latvijas vēstnieka pienākumus Spānijā un bijis aktīvs sabiedriskajā darbībā gan Latvijā, gan latviešu diasporā, vadot Pasaules brīvo latviešu apvienību.
Par ieguldījumu valsts labā Pavlovskis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.