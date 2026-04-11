Sabiedrība
Šodien 08:10
Sestdien būs pārsvarā saulains un mēreni silts
Sestdien būs pārsvarā saulains un mēreni silts, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Sestdienas dienā Latvijas rietumos laiks būs skaidrs, savukārt austrumos būs mainīgs mākoņu daudzums. Vakarā vietām dienvidaustrumos mākoņi arī nesīs nelielu lietu.
Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +6…+13 grādiem. Rīgā būs lielākoties skaidrs un sauss laiks, turpinās pūst lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+11 grādiem.