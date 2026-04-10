Baiss atradums Ķengaragā: dzīvoklī atrod divus mirušos. Izskan pirmās versijas par notikušo. VIDEO
Valsts policija (VP) uzsākusi kriminālprocesu saistībā ar divu personu mirstīgo atlieku atrašanu kādā dzīvoklī Rīgā, Ķengaraga apkaimē
Likumsargi kā vienu no galvenajām izmeklēšanas versijām izskata iespējamu narkotisko vielu pārdozēšanu, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Operatīvie dienesti izsaukumu uz notikuma vietu saņēma ceturtdienas vakarā, neilgi pirms pusnakts. Dzīvoklī tika konstatēts 1977. gadā dzimušas sievietes un 1975. gadā dzimuša vīrieša līķis.
VP skaidro, ka kriminālprocess ierosināts pēc Krimināllikuma 13. nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību. Pašlaik ir nozīmētas kompleksās tiesu medicīniskās ekspertīzes precīza nāves cēloņa un vielu klātbūtnes noteikšanai organismā. Likumsargu rīcībā esošā sākotnējā informācija neliecina par vardarbīgas nāves pazīmēm vai noziedzīga nodarījuma sastāvu, kas pastiprina versiju par letālu intoksikāciju.
Kā liecina kaimiņu sniegtās liecības, dzīvoklis pieder gados vecākai sievietei, kura pati miteklī uzturas reti, jo lielāko daļu laika pavada vasarnīcā.
Dzīvojamo platību viņa dalījusi ar dēlu, kurš raksturots kā persona ar noslieci uz pārmērīgu alkohola lietošanu un iepriekšēju kriminālu pagātni.
"Māte kaimiņiem stāstīja, ka dēls regulāri dodas peļņā uz Vāciju, tādēļ viņa klātbūtne namā bijusi epizodiska," norāda aculiecinieki. Lai gan kaimiņi vīrieti raksturo kā laipnu, tiek atzīmēts, ka viņa dzīvesveids bijis "nenosakāms".
Zīmīgi, ka ne nama kāpņu telpā, ne pieguļošajā teritorijā nav konstatētas narkomānu klātbūtnei raksturīgas pazīmes, piemēram, izlietots medicīniskais aprīkojums, un arī konkrētais dzīvoklis līdz šim nav nonācis policijas redzeslokā kā trokšņaina vai problemātika vieta.Pašlaik dzīvoklis ir aizzīmogots, un policija turpina skaidrot visus notikušā apstākļus, gaidot ekspertīžu slēdzienus.