Šodien 19:11
Līvānos atsāk Zaļās ielas seguma atjaunošanas darbus
No 2026. gada 9. aprīļa pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks atsākti Zaļās ielas seguma atjaunošanas būvdarbi.
Satiksme būvdarbu laikā
- Autotransporta kustība pa Zaļo ielu tiks nodrošināta visā būvdarbu laikā, taču tā notiks ar ierobežojumiem.
- Iedzīvotājiem tiks nodrošināta piekļuve pie privātīpašumiem.
- Tiks saglabāta iespēja pārvietoties operatīvajam un atkritumu savākšanas transportam.
Aicinām autovadītājus un gājējus būt īpaši uzmanīgiem, kā arī ievērot uzstādītās ceļa zīmes un shēmās norādīto satiksmes organizāciju!
Būvdarbi tiek īstenoti projekta “Līvānu novada publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” ietvaros. To mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, ceļu kvalitāti un veicināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu.
- Būvdarbus veic: SIA “Ošukalns”
- Būvuzraudzību nodrošina: SIA “VIATESTI”
- Autoruzraudzību veic: SIA “ReālProjekts”