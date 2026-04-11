Jūrmalā atsāk pārbūves darbus Skolas ielas namu iekšpagalmos
Foto: Publicitātes
Otrdien, 7. aprīlī, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks atsākti ielas pārbūves darbi Jūrmalā, Skolas ielas 28 un Skolas ielas 32A namu iekšpagalmos.

Darbi iepriekš tika pārtraukti 2025. gada beigās nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ.

Autostāvvietu izbūves darbi tiks turpināti posmā, sākot no piebraucamā ceļa pie pirmsskolas izglītības iestādes Lēdurgas ielā 20A, virzienā uz Skolas ielu, gar ielas braucamo daļu. Iespējama brauktuves sašaurināšana un paredzēti autotransporta līdzekļu novietošana ierobežojumi.

Aicinām autovadītājus sekot ceļa zīmēm un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas būvdarbu laikā.

Skolas ielas pārbūves shēma

Darbus veic SIA “Ribetons ceļi”.

