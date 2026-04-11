Jūrmalas teātrim panākumi amatierteātru skatēs
Ar labiem panākumiem 67 izrāžu konkurencē Jūrmalas teātris startējis Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde 2025” reģionālajā atlasē; viena Jūrmalas teātra izrāde ieguvusi ceļazīmi piedalīties skates finālā.
Piedaloties skatē ar trim izrādēm, divas Jūrmalas teātra izrādes saņēmušas 1. pakāpes atzinību, viena izrāde – Augstāko pakāpi un iespēju piedalīties skates finālā.
1. pakāpe piešķirta Jūrmalas teātra Bērnu un jauniešu teātra izrādei “Daļa manis”, režisors ir Juris Jonelis un Jūrmalas teātra leļļu studijas izrādei “Nakts princesīte”, lelles un režija – Inguna Radziņa.
Augstāko pakāpi un iespēju piedalīties “Gada izrāde 2025” skates finālā ieguvusi Jūrmalas teātra izrāde Alberts Remsdels Gērnijs “Mīlestības vēstules”, kuras režisors ir Imants Jaunzems.
Amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde 2025” reģionālās atlases visā Latvijā norisinājās no 7. janvāra līdz 1. aprīlim, skatēs žūrija kopumā izvērtēja 67 amatierteātru izrādes. “Gada izrāde 2025” fināls norisināsies 25. un 26. aprīlī Jūrmalas teātrī.
Žūrijas sastāvā darbojās: teātra un dejas kritiķe Dita Jonīte, kastinga režisore un runas pasniedzēja Māra Liniņa, aktieris un scenogrāfs Andis Strods, amatierteātru konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Rita Lūriņa, animācijas režisors un kustību teātra eksperts Dzintars Krūmiņš, dramaturģe Aiva Birbele, teātra zinātnieks Atis Rozentāls, režisors, drāmas terapeits Viesturs Roziņš, Latvija Leļļu teātra aktieris Mārtiņš Gailis, aktieris, režisors, Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātru nozares eksperts Jurģis Spulenieks.