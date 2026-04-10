Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā stāstīs par metālu Kurzemes un Zemgales hercogistē
12. aprīlī pulksten 12 Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks priekšlasījumi par metālu Kurzemes un Zemgales hercogistē, turpinot šī gada priekšlasījumu ciklu “Mūsu stāsti par Kurzemes un Zemgales hercogisti”.
Muzejā skaidro, ka cikls veidots, lai jelgavnieki un citi interesenti varētu uzzināt vairāk par šo nozīmīgo periodu pilsētas vēsturē. Šoreiz uzmanības centrā būs metāls un ar to saistītās nozares hercogistes laikā.
Priekšlasījumā pētniece Inese Deksne stāstīs par tēmu “Dzelzs manufaktūras Kurzemes un Zemgales hercogistē”, savukārt galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis pievērsīsies tēmai “Lielgabalu ražošana un zvanu lējēji”.
Muzejā informē, ka priekšlasījumu cikls turpināsies arī 17. maijā pulksten 12, kad uzmanība tiks pievērsta Sakšu Moricam. Vadošais pētnieks Edgars Umbraško lasīs priekšlasījumu “Sakšu Morics – avantūrists vai…?”, bet Francijas institūta Latvijā pārstāve Dita Podskočija stāstīs par Saksijas Morica 1752. gada biogrāfiju.
Visa gada garumā mēneša otrajā svētdienā kopā ar muzeja pētniekiem interesenti aicināti izzināt Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturi, pievēršoties politikai, saimniecībai, sabiedrības dzīvei, kā arī izglītības, zinātnes un reliģijas jautājumiem.
Ieeja pasākumā ir bez maksas, un tajā aicināts piedalīties ikviens interesents.