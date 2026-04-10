Par darbu Jēkabpils slimnīcā ārsts prasa 15 000 eiro mēnesī
15 tūkstoši eiro mēnesī – tik lielu darba samaksu prasījis ārsts, kurš izrādījis interesi strādāt Jēkabpils reģionālajā slimnīcā par traumatoloģijas nodaļas vadītāju, vēsta 360TV Ziņas.
Šāds piedāvājums slimnīcas vadībai un pašvaldībai nebija pieņemams. Šis ārsts līdz šim arī bijis vienīgais kandidāts uz vakanci, kas jau divus mēnešus stāv brīva.
Tikmēr situācija slimnīcā kļūst arvien sarežģītāka. Pēc vairāku pacientu sūdzībām Jēkabpils reģionālā slimnīca no darba atstādināja divus traumatologus, kā rezultātā nācās slēgt visu traumatoloģijas nodaļu.
Sākotnēji bija plānots, ka šie ārsti, kuri ir trešo valstu pilsoņi, varētu mācīties, celt kvalifikāciju un turpināt darbu slimnīcā, taču šis plāns neīstenojās, jo pēc piecām sūdzībām parādījās vēl papildu sūdzības.
Šobrīd, iespējams, ārstiem ir apturēts sertifikāts, kas viņiem liedz gan strādāt, gan mācīties. Lai risinātu situāciju, slimnīca izsludināja pieteikšanos gan uz traumatologu, gan nodaļas vadītāja vakancēm, piedāvājot vilinošu darba samaksu, stipendijas, izremontētus dzīvokļus un citus labumus.
Tomēr pretendentu joprojām nav, un pastāv bažas, ka reģions varētu palikt bez traumatoloģijas nodaļas.
