ES pieņem jaunus noteikumus, kuru dēļ Latvijas iedzīvotājiem nāksies vēl vairāk maksāt par atkritumu utilizāciju
Atkritumu izvešanas tarifi Latvijā turpina pieaugt, taču ar to izrādījies nepietiekami – papildu prasības ieviesusi arī Eiropas Savienība (ES), pieņemot jaunus noteikumus bateriju utilizācijai.
Uzņēmums “Eco Baltia vide” informē, ka ES pieņemtais jaunais reglaments par baterijām un to atkritumiem paredz stingrākas prasības bateriju ilgtspējai, savākšanai, pārstrādei, marķēšanai un materiālu atgūšanai. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka baterijas nav tikai ērts ikdienas produkts, bet arī videi bīstami atkritumi.
“Kamēr Eiropas Savienības līmenī bateriju aprite tiek uzskatīta par stratēģisku jautājumu, Latvijā to nodošana pārstrādei joprojām pārāk bieži tiek atlikta vai uztverta kā mazsvarīga,” norāda uzņēmums.
Turpmāk baterijas būs jāšķiro ne tikai pēc ķīmiskā sastāva, bet arī pēc to lietošanas veida. Tās tiks iedalītas pārnēsājamajās baterijās, vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijās, startera, apgaismojuma un aizdedzes baterijās, rūpnieciskajās baterijās, kā arī elektrotransporta baterijās.
Īpaši būtiski, ka no 2027. gada tiks paaugstināti bateriju savākšanas mērķi. Pārnēsājamajām baterijām tie pieaugs no 45% līdz 63%, bet tuvākajos gados sasniegs pat 73%. Tas nozīmē mērķa pieaugumu par 18 procentpunktiem jeb aptuveni 40% salīdzinājumā ar līdzšinējām prasībām.
“Šīs izmaiņas neizbēgami ietekmēs arī atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, kas ilgtermiņā atspoguļosies pakalpojumu cenās,” norāda “Eco Baltia vide”.
Saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem par 2024. gadu Latvijas tirgū tika laistas vairāk nekā 473 tonnas galvanisko elementu un bateriju, savukārt savāktas tika tikai 222 tonnas jeb 47% no kopējā apjoma. Tas apliecina stabilu tendenci – ievērojama daļa izlietoto bateriju joprojām nenonāk kontrolētā un videi drošā apsaimniekošanas sistēmā.
Vienlaikus problēma Latvijā nav saistīta ar infrastruktūras trūkumu – izlietotās baterijas iespējams nodot gan tirdzniecības vietās, kur tās tiek pārdotas, gan atkritumu šķirošanas laukumos.