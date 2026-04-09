"Nē mošeju gribētājiem Latvijā": Rīgas centrā protestē pret migrantu ieplūšanu. FOTO, VIDEO
Ceturtdien Bastejkalnā, iepretim ēkai Meierovica bulvārī 12, kur atrodas partijas "Jaunā vienotība" birojs, notika protesta akcijā pret imigrācijas politiku.
09.04.2026.
Ceturtdien Bastejkalnā, iepretim ēkai Meierovica bulvārī 12, kur atrodas partijas "Jaunā vienotība" birojs, notika protesta akcija pret imigrācijas politiku.
Akcijā piedalījās ap 70 cilvēku. Sanākušajiem rokās bija plakāti, kas vēstīja, piemēram, "Apturēt masu imigrāciju", "Nē mošeju gribētājiem Latvijā", "Lētais darbaspēks - dārga cena Latvijai", kā arī "Imigrantus izmitināt "Vienotības" birojā" un "Manu meitu drošība svarīgāka par kebabu".
Līdzās plakātiem akcijas dalībnieki turēja vairākus Latvijas un vienu partijas "Austošā saule Latvijai" karogu.
Protesta akcijā vairāki runātāji aicināja apturēt trešo valstu pilsoņu imigrāciju un izteicās ar kritiku pret valdības īstenoto imigrācijas politiku, it sevišķi kritizējot partijas "Progresīvie" un "Jaunā vienotība".
Jau ziņots, ka protesta akciju pieteikusi biedrība "Austošā saule". Lai gan protesta akciju pieteikusi biedrība "Austošā saule", sociālajos tīklos izplatīta informācija, ka pasākumu rīko partija "Austošā saule Latvijai". Tā ir nacionālkonservatīva partija, kas dibināta 2025. gada 23. augustā.
Partijas priekšsēdētājs ir bijušais Nacionālās apvienības ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts.