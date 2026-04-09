Daugavpils iedzīvotājiem atgādina par iespēju bez maksas nodot riepas, mēbeles un dārza atkritumus
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde (KSP) atgādina iedzīvotājiem par iespēju bez maksas nodot šķirotos atkritumus, tostarp vecās mēbeles, nolietotās autoriepas un "zaļos" dārza atkritumus, Liginišķu šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, informēja pašvaldībā.
Liginišķu šķiroto atkritumu savākšanas laukumā iedzīvotāji bez maksas var nodot otrreizējai pārstrādei derīgus materiālus – PET, stikla un skārda iepakojumu, papīru, kartonu, kā arī korpusa mēbeles. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot vecās autoriepas – līdz četrām riepām gadā no vienas automašīnas, uzrādot transportlīdzekļa tehnisko pasi.
Laukumā tiek pieņemti arī bīstamie sadzīves atkritumi, piemēram, luminiscences spuldzes, baterijas, akumulatori un neizjaukta elektrotehnika.
KSP vērš uzmanību, ka Liginišķu laukumā utilizācijai nepieņem būvgružus un atkārtotai izmantošanai nederīgus sadzīves un lielgabarīta atkritumus, tostarp matračus.
Tepat blakus Liginišķos darbojas arī dārzu un parku bioloģiski noārdāmo jeb "zaļo" atkritumu savākšanas laukums. Tajā bez maksas var nodot nopļauto zāli, koku un krūmu lapas, kā arī citus dārza atkritumus, ja vien tie nesatur sadzīves vai būvniecības atkritumu piemaisījumus. Abi laukumi Liginišķu apkaimē apmeklētājiem ir atvērti katru dienu no plkst. 8.00 līdz 19.00.
Savukārt, ja iedzīvotājiem nepieciešams atbrīvoties no būvniecības vai cita veida nederīgiem sadzīves atkritumiem, tos var nodot Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši", kas atrodas Augšdaugavas novada Demenes pagastā. Šis poligons strādā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 21.00, un pakalpojumi tajā ir par maksu atbilstoši cenrādim.
Lai atvieglotu atkritumu šķirošanas procesu, pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot interaktīvo karti vietnē "www.skiroviegli.lv", kurā atzīmēti visi atkritumu pieņemšanas punkti, laukumi, poligoni, kā arī depozīta iepakojuma savākšanas vietas.