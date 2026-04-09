Uzņēmējus aicina pieteikties tirdzniecībai Daugavpils pilsētas svētkos
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus, amatniekus un mājražotājus līdz 24. aprīlim pieteikties dalībai Svētku tirdziņā, kas norisināsies Daugavpils 751. dzimšanas dienas svinību laikā no 5. līdz 7. jūnijam, informēja pašvaldībā.
Pieteikties dalībai tirdziņā aicināti komersanti, kuri piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, tostarp no treileriem, alkoholiskos dzērienus līdz 18 tilpumprocentiem, amatniecības izstrādājumus, kā arī dažādas pārtikas un nepārtikas preces.
Svētku tirdziņš norisināsies vairākās pilsētas centra lokācijās: Andreja Pumpura skvērā, Rīgas ielas posmā no Vienības līdz Daugavas ielai, Muzeja ielas posmā no Rīgas līdz Saules ielai, Dubrovina parkā un Vienības ielas posmā no Saules līdz Lāčplēša ielai.
Tirdzniecība noritēs trīs dienu garumā. Piektdien, 5. jūnijā, tā tiks organizēta no plkst. 15.00 līdz vēlākais plkst. 1.00; sestdien, 6. jūnijā, no plkst. 10.00 līdz vēlākais plkst. 2.00, bet svētdien, 7. jūnijā, no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Pieteikšanās tirdzniecībai noris elektroniski. Interesenti aicināti sūtīt iesniegumus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālajai pārvaldei uz e-pasta adresi "tirdznieciba@daugavpils.lv". Termiņš pieteikumu iesniegšanai ir 24. aprīļa plkst. 10.00. Pieteikuma anketas un plašāka informācija par dalības noteikumiem pieejama pašvaldības tīmekļvietnē.