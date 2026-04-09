Pēc dzestras nakts gaidāma silta diena.
Šodien 14:41
Naktī gaidāms sals, pa dienu gaiss iesils līdz + 11 grādiem
Piektdienas naktī un agrā rītā Latvijā gaidāms neliels sals, diena būs nedaudz siltāka un saulaināka nekā ceturtdien, prognozē sinoptiķi.
Nakts gaidāma skaidra, tās sākumā valsts dienvidos saglabāsies vairāk mākoņu. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0..-6 grādiem.
Dienā, sākot no valsts ziemeļaustrumiem, mākoņi daļēji aizklās debesis, spīdēs saule un nebūs nokrišņu. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz +6..+11 grādiem.
Rīgā piektdien gaidāms sauss laiks, ar nelielu vai mainīgu mākoņu daudzumu. Naktī pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra noslīdēs līdz -1 grādam, vietām piepilsētā - līdz -4 grādiem. Dienā vējš mēreni pūtīs no ziemeļiem un termometra stabiņš pakāpsies līdz +9 grādiem, pie jūras - tikai līdz +6 grādiem.