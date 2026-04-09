Šlesers kļūst par populārāko premjera amata kandidātu, liecina aptauja
Starptautiskā pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma Gemius veiktā aptauja atklāj, ka no politiskajām partijām lielāko popularitāti Latvijas interneta lietotāju vidū iegūst Latvija pirmajā vietā (LPV) un Progresīvie (P). Vienlaikus vislielāko atbalstu premjerministra amata kandidātu vidū iegūst Ainārs Šlesers (LPV), kam seko Andris Kulbergs (AS) un Evika Siliņa (JV), savukārt ievērojamai daļai aptaujāto nav viedokļa par nākamo premjerministru.
Aptaujā tika noskaidrots Latvijas interneta lietotāju viedoklis par politiskajām partijām, un iegūtie dati liecina, ka 14,3% respondentu balsotu par Latvija pirmajā vietā (LPV), popularitātei pieaugot par 5,9 procentpunktiem, salīdzinot ar Gemius februārī veikto aptauju. Otrajā vietā ar 14,1% ierindojas Progresīvie (P), uzrādot pieaugumu par 0,9 procentpunktiem. Trešo vietu ieņem Jaunā Vienotība (JV) ar 9,4%, un partijas atbalsts sarucis par 5,7 procentpunktiem.
Tālāk seko Nacionālā apvienība (NA) ar 8,4%, kuras atbalsts samazinājies par 0,5 procentpunktiem, un Apvienotais saraksts (AS) ar 8,2%, kas ir pieaugums par 1,3 procentpunktiem. Ar 8,1% atbalstu ierindojas Mēs mainām noteikumus (MMN), uzrādot pieaugumu par 0,8 procentpunktiem, bet Suverēnā Vara, Apvienība Jaunlatvieši (SV/AJ) sasniedz 6,1%, kas ir pieaugums par 0,8 procentpunktiem.
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) atbalsta 5,2% respondentu, kas ir par 1,1 procentpunktu vairāk nekā februārī, savukārt Latvijas attīstībai (LA) – 3,9%, kas ir pieaugums par 1,7 procentpunktiem. Saskaņa (S) sasniedz 2,9%, uzrādot kritumu par 1,3 procentpunktiem, bet Stabilitātei! (St!) atbalsts ir 2,2%, kas ir kritums par 0,6 procentpunktiem.
Savukārt, vaicājot respondentiem par to, par kuru premjerministra amata kandidātu viņi balsotu, 14,5% norādīja, ka šajā amatā redz Aināru Šleseru (LPV), kas, salīdzinot ar februāri, ir pieaugums par 5,2 procentpunktiem un ļauj ieņemt līdera pozīciju. 10,4% saņem Andris Kulbergs (AS), kas ir kritums par 0,9 procentpunktiem, savukārt 8,6% lietotāju kā nākamo premjerministri izvēlētos Eviku Siliņu (JV), kas ir kritums par 3,3 procentpunktiem.
Tālāk seko Jūlija Stepaņenko (SV/AJ) ar 5,4%, kuras atbalsts samazinājies par 0,6 procentpunktiem, Alvis Hermanis (MMN) ar 4,9%, saglabājot iepriekšējo līmeni, un Artis Pabriks (LA) ar 4,9%, kas ir kritums par 0,7 procentpunktiem. Kaspars Briškens (P) saņem 4,2%, uzrādot pieaugumu par 0,9 procentpunktiem, bet Ilze Indriksone (NA) – 3,7%, kas ir neliels pieaugums par 0,1 procentpunktu.
Atbilžu variantu “Nav viedokļa” izvēlējušies 23,2% respondentu, kas ir nedaudz mazāk nekā februārī, savukārt “Cits” – 10,8%.