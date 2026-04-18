Aicina piedalīties pārgājienā "Aktīvi pa Augusta Bīlenšteina pēdām Dobelē"
10. maijā Dobelē norisināsies sportisks un izglītojošs pasākums "Aktīvi pa Augusta Bīlenšteina pēdām Dobelē", kura laikā iedzīvotāji aicināti piedalīties kopīgā pārgājienā pa Dobeles pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām.
Pasākums tiek organizēts, atzīmējot ievērojamā valodnieka, etnogrāfa un Latvijas kultūras pētnieka Augusta Bīlenšteina 200 gadu jubileju. Tā mērķis ir veicināt iedzīvotāju fizisko aktivitāti, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un vienlaikus iepazīstināt ar Dobeles vēsturi un kultūras mantojumu.
Pārgājiena maršruts aptuveni 9,4 kilometru garumā vedīs cauri vairākām nozīmīgām Dobeles vietām. Dalībniekiem būs iespēja izvēlēties sev piemērotāko pārvietošanās veidu – pastaigu, nūjošanu vai daļēji piedalīties arī simboliskā skrējienā. Maršruta laikā paredzētas pieturvietas ar īsiem stāstījumiem par Dobeles vēsturi un Augusta Bīlenšteina dzīvi un ieguldījumu Latvijas kultūrā.
Pasākums sāksies pie Dobeles Vācu mācītājmuižas (Brīvības iela 50), kur notiks dalībnieku reģistrācija un iesildīšanās fizioterapeita vadībā. Pārgājiena laikā būs paredzētas atpūtas pauzes, savukārt noslēgumā dalībniekus sagaidīs kopīgas aktivitātes, tostarp viktorīna, apbalvošana un neformāla kopā būšana.
Pasākums ir piemērots dažāda vecuma dalībniekiem – ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un senioriem. Kopējais pasākuma ilgums plānots aptuveni 4 līdz 4,5 stundas.
Dalība pasākumā ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot anketu. Vietu skaits ir ierobežots.