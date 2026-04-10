Grobiņā norisināsies Dienvidkurzemes novada koru skate
Sestdien, 11. aprīlī pulksten 11.30 Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā norisināsies Dienvidkurzemes novada koru skate, kurā piedalīsies un savu meistarību žūrijai atrādīs septiņi novada kori. Koru sniegumu vērtēs žūrija trīs kormūzikas ekspertu sastāvā.
Latvijas Nacionālais kultūras centrs amatierkoru skates rīko ar mērķi apzināt koru dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, kā arī attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmīgo izpausmi – koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella.
2026. gadā dalībai skatēs pieteikušies 215 jauktie kori, 76 sieviešu kori, 22 vīru kori un 36 senioru kori. Jauktie kori skatē dziedās brīvi izvēlētu repertuāru, iekļaujot vismaz vienu dziesmu a cappella izpildījumā, savukārt vīru un sieviešu kori līdzās brīvi izvēlētam skaņdarbam dziedās dziesmas no šajā vasarā gaidāmo Latvijas sieviešu un vīru koru svētku Cēsīs un Latvijas Senioru koru svētku Popē repertuāra.
Skatē sestdien piedalīsies Cīravas senioru koris, Grobiņas jauktais koris “Vēl”, Kazdangas jauktais koris “Kazdanga”, Durbes sieviešu koris “Durbe”, Nīcas sieviešu koris, Nīcas vīru koris un Priekules kultūras nama sieviešu koris “Priekule”.
Amatierkoru skates visā Latvijā norisinās no 23. marta līdz 1. maijam. Kopumā dalību skatēs pieteikuši 349 kori. Koru uzstāšanos klausīties aicināts ikviens interesents. Ieeja amatierkoru skatēs ir bez maksas.