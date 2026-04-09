Piesiets pie staba un bezpalīdzīgs: Jūrmalā ar nazi nežēlīgi nogalina suni
Šā gada 30. martā Valsts policija nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai lietu pret kādu vīrieti par cietsirdīgu izturēšanos pret savas kaimiņienes suni, kā rezultātā tas gājis bojā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis mājdzīvnieku nogalinājis publiskā vietā ar vairākiem naža dūrieniem.
Šā gada 22. martā Valsts policija saņēma izsaukumu uz Jūrmalu, Sloku. Kāda suņa īpašniece ziņoja, ka cits iedzīvotājs uz ielas ir sadūris viņas vācu aitu šķirnes suni. Likumsargiem ierodoties notikuma vietā, diemžēl tika konstatēta dzīvnieka nāve.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa likumsargu iegūtā informācija liecina, ka sievietes suns, ieejot mājas pagalmā, izskrējis aiz žoga, jo pamanījis citu suni, t.i. bez pavadas esošu kaimiņu suni, kas atradās kopā ar saimnieku. Sievietes suns uzbrucis mazākajam sunim. Abi kaimiņi savus suņus nošķīra vienu no otra, un ņemot vērā, ka vācu aitu šķirnes suns ir lielāks, saimniece piesējusi savu dzīvnieku pie staba, tādējādi novēršot turpmāku apdraudējumu. Neskatoties uz to, ka abi suņi bija nomierinājušies, mazā suņa saimnieks ieskrēja mājā, paķēra nazi un, atgriežoties pie piesietā vācu aitas sugas suņa, vairākas reizes iedūra sievietes mājdzīvniekam. No gūtajiem ievainojumiem vācu aitu šķirnes suns notikuma vietā gāja bojā.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta otrās daļas – par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Likumsargi lietā ieguvuši pietiekamus pierādījumus un 30. martā kriminālprocesu paātrinātā procesa kārtībā nosūtīja Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1953. gadā dzimušo vīrieti.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.