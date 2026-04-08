VIDEO: šodien Latvijā virkne avāriju: būtiskākais tiem, kuri grasās doties ceļā
Šodien vairākviet Latvijā ir notikuši ceļu satiksmes negadījumi.
Šodien Rīgā, uz Lauvas ielas un Valērijas Seiles ielas, virzienā uz Ķengaragu, plkst. 17.54 izveidojies sastrēgums, informē aculiecinieks. Pēc sniegtās informācijas, sastrēguma iemesls ir ceļu satiksmes negadījums. Autovadītājiem jārēķinās ar lēnāku satiksmi.
Oficiāla informācija par negadījuma apstākļiem šobrīd nav pieejama.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” nesen informēja, ka uz autoceļa Limbaži–Aloja (P13, 7,7. km) notika ceļu satiksmes negadījums. Iepriekš tika ziņots, ka satiksme tika bloķēta, bet tagad tā jau negadījuma vietā ir atjaunota. Kā arī uz Liepājas šosejas (A9, http://149.km) aiz pagrieziena uz Kalveni Liepājas virzienā.
Krista Andersone, Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, informēja Jauns.lv, ka pulksten 16.48 tika saņemta informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Rīgā, Latgales ielā 226 (nobrauktuve uz Krasta ielu no Dienvidu tilta), kur notikusi sadursme starp Škoda, Toyota un Mercedes markas automašīnām. Neviena persona nav negadījumā cietusi.
Savukārt pulksten 18.25 Valsts policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu Rīgā, Slāvu 25 (Lubānas aplis), kur notikusi sadursme starp BMW un kravas automašīnu. Arī šīs sadursmes rezultātā neviena persona nav cietusi. Policija turpina darbu notikuma vietā.
Kā arī Sadursme.lv ziņo, ka šodien Latgales ielā, netālu no Dienvidu tilta, aizdegās Mini Cooper.