Uz Lauvas ielas un Valērijas Seiles ielas, virzienā uz Ķengaragu, izveidojies sastrēgums.
Sabiedrība
Šodien 18:25
Ņem vērā! Šajās vietās šobrīd ir apgrūtināta satiksme
Šodien vairākviet Latvijā ir notikuši ceļu satiksmes negadījumi.
Šodien Rīgā, uz Lauvas ielas un Valērijas Seiles ielas, virzienā uz Ķengaragu, izveidojies sastrēgums, informē aculiecinieks. Pēc sniegtās informācijas, sastrēguma iemesls ir ceļu satiksmes negadījums. Autovadītājiem jārēķinās ar lēnāku satiksmi.
Oficiāla informācija par negadījuma apstākļiem šobrīd nav pieejama.
Savukārt VAS “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka uz autoceļa Limbaži–Aloja (P13, 7,7. km) noticis ceļu satiksmes negadījums, kā rezultātā satiksme konkrētajā posmā ir pilnībā bloķēta. Apbraukšanu negadījuma vietā regulē ceļu policija.
⛔️‼️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Limbaži - Aloja (P13, 7.7km). Satiksme bloķēta. Informē @Valsts_policija 🚓— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) April 8, 2026
Apbraukšanu negadījuma vietā regulē ceļu policija. pic.twitter.com/p1OjQbmrGz