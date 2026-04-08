Lauksaimnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas avansam.
Šodien 16:12
Lauksaimnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas avansam
No šodienas līdz 1. jūnijam lauksaimnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas ar samazināto akcīzes nodokli avansam par 2026./2027. saimniecisko gadu, informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).
Avansa apmērs var būt 50% no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.
LAD norāda, ka piešķirtais apmērs tiks pārrēķināts pēc 2026. gada platību maksājumu ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas un atbalsta nosacījumu izvērtēšanas.
Dienests informē, ka lauksaimniekiem, piesakoties marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai, ir jāizvērtē, vai būs iespēja izpildīt visus nosacījumus.
Lai saņemtu marķētās dīzeļdegvielas avansu, lauksaimniekiem jāpiesakās LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.