Tikai vienas nedēļas laikā latvieši atdevuši noziedzniekiem teju pusmiljonu
Laikā no 30. marta līdz 5. aprīlim Valsts policija reģistrējusi 217 krāpšanas gadījumus, kuros no iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 453 713 eiro.
No aizvadītajā nedēļā reģistrētajiem gadījumiem 53 reizēs iedzīvotājiem radīti reāli finansiāli zaudējumi, savukārt 164 gadījumos noziedznieku mēģinājumi nav bijuši sekmīgi.
Likumsargi norāda, ka joprojām visbiežāk tiek reģistrēti viltus zvani jeb tā dēvētā vikšķerēšana, kad krāpnieki uzdodas par dažādu pakalpojumu sniedzēju un valsts iestāžu pārstāvjiem.
Ļaundari visbiežāk uzdodas par AS "Latvenergo", "Elektrum", AS "Sadales tīkls", mobilo sakaru operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), kredītiestāžu, pasta, sociālo dienestu vai pat Valsts policijas darbiniekiem.
Izmantojot šo shēmu, nedēļas laikā iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 298 398 eiro. Vislielākais šādu noziegumu skaits fiksēts Rīgas reģionā – 201 gadījums.
VP apkopotie dati liecina, ka martā krāpnieki no iedzīvotājiem kopumā izkrāpuši vismaz 2 159 098 eiro. Populārākās noziedznieku shēmas paliek nemainīgas – tā ir telefonkrāpšana, viltus investīciju piedāvājumi un krāpnieciski e-pasti. Kopumā šā gada pirmajā ceturksnī ļaundariem izdevies izkrāpt jau 6 132 730 eiro.
Policija aicina iedzīvotājus saglabāt modrību un iepazīties ar drošības ieteikumiem VP mājaslapā. Ja rodas aizdomas par iespējamu krāpšanu, likumsargi aicina nekavējoties sazināties ar savu banku un informēt policiju. Savukārt, ja krāpšana jau ir notikusi, nekavējoties jāzvana pa tālruni 112, kā arī jāsazinās ar banku.
Tāpat policija aicina iedzīvotājus brīdināt savus tuviniekus, īpaši seniorus: "Piezvani savējiem, pirms to izdara krāpnieks!"