No 18. aprīļa ieviesīs nakts autobusa maršrutu no Rīgas lidostas
Lai nodrošinātu pasažieru nokļūšanu uz un no starptautiskās lidostas "Rīga" nakts stundās, no 18. aprīļa tiks ieviests jauns autobusa nakts maršruts N22 "Centrs–Lidosta", informēja pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
Jaunais nakts autobuss kursēs katru nakti ar vienas stundas intervālu. No pieturas "Stacijas laukums", kas atrodas Marijas ielā, transportlīdzeklis aties plkst. 0.00, 1.00, 2.00, 3.00 un 4.00. Savukārt no Rīgas lidostas pilsētas centra virzienā autobuss aties plkst. 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 un 4.30.
Posmā no pilsētas centra līdz lidostai nakts autobuss kursēs pa ierasto 22. autobusa maršrutu un apstāsies tajās pašās pieturvietās. Uzņēmumā norāda, ka visās pieturās transportlīdzeklis apstāsies tikai pēc pasažieru pieprasījuma.
Braukšanas maksa un piemērotās atlaides N22 maršrutā būs tādas pašas kā pārējos "Rīgas satiksmes" maršrutos. Tāpat pasažieriem būs iespēja iegādāties biļeti pie transportlīdzekļa vadītāja, norēķinoties ar bankas karti.
Līdz ar N22 maršruta ieviešanu tiks veiktas izmaiņas arī parastā 22. autobusa kustības sarakstā. Turpmāk pēdējais reiss no Abrenes ielas uz lidostu būs plkst. 23.30, bet no lidostas uz Abrenes ielu – plkst. 0.10. Tāpat paredzētas nelielas izmaiņas atsevišķos 22. autobusa atiešanas laikos brīvdienās.