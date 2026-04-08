Foto: LETA
Sabiedrība

No jauna pastiprināsies ziemeļvējš. Laikapstākļu prognoze trešdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un no jauna pastiprināsies ziemeļvējš, prognozē sinoptiķi.

Nokrišņi nav gaidāmi. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +4..+9 grādi.

Rīgā palaikam spīdēs saule, ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +6..+7 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē anticiklons Skandināvijā, kā arī ciklons Krievijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1016 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos līdz 1026 hektopaskāliem Kurzemes piekrastē.

Tēmas

Laika ziņasRīgaLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa