Meklē Rīgā pazudušo Viju Dmitrijevu, kurai iespējamas veselības problēmas
Vija Dmitrijeva (foto: Valsts policija)
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1956. gadā dzimušo Viju Dmitrijevu, kura izgāja no adreses Rīgā, Silciema ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Sievietei iespējamas veselības problēmas.

Vija Dmitrijeva (foto: Valsts policija)

Pazīmes: augums zem 160 cm, gari, sirmi mati, parasti sataisīti astē. Iespējams, bija ģērbusies sarkanā jakā.

Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Tēmas

RīgaBezvēsts pazudušieValsts policijaVidzeme112

Citi šobrīd lasa